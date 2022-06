Il mercato inizierà ufficialmente domani 1º luglio. Il Napoli, però, ha già messo a segno due colpi. Si tratta di Olivera, terzino sinistro proveniente dal Getafe, e Kvaratskhelia, esterno offensivo georgiano.



C'è grande attesa per vedere i primi passi di Kvaratskhelia in città. Il giocatore è atteso mercoledì 6 luglio per il raduno al Centro Sportivo di Castel Volturno, dove svolgerà i test atletici di routine prima di partire con i compagni direzione Dimaro.