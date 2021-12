e, nonostante il buon gioco espresso senza tanti giocatori chiave, nelle ultime giornate Spalletti e i suoi uomini hanno portato a casa pochi punti. Tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Risultati che coincidono con l'inizio delle grandi assenze. Il tecnico azzurro non può assolutamente stare tranquillo visto il momento e in più in questi giorni si è aggiunto un altro problema importante, ovveroQuella è una zona estremamente delicata per il Napoli, visto che c'è il solo portoghese,ne ha passate di tutti i colori e Juan Jesus non è un vero e proprio terzino.- Così ecco che il presidenteprovando a dargli una mano nel giro delle prossime settimane. Tra 20 giorni aprirà infatti il mercato invernale eClasse '94 e di proprietà del Lille, il Napoli lo segue da tempo. Festeggerà a gennaio il suo ventottesimo compleanno, magari potrebbe farlo con la maglia del Napoli: il club partenopeo che lo segue ormai da tempo e lui è affascinato dall'idea di vestire la maglia azzurra.e la coppia De Laurentiis-Giuntoli potrà prendere il calciatore a parametro zero, al termine della stagione.il cui costo però sarà inevitabilmente molto più basso rispetto al suo reale valore.cercando così di convincere il Lille ad incassare almeno una piccola somma anziché perdere il calciatore completamente a zero.- Il Napoli dovrà fare i conti con un dato di fatto, ovvero la lista Serie A.Così per riuscire ad arrivare a Mandava occorrerà liberare uno slot. L'indiziato principale per essere la "vittima sacrificale" è. Il terzino algerino, di rientro dall'ennesimo infortunio, è ai margini da tempo e non riesce a dare l'apporto che servirebbe alla causa, almeno per una squadra che può puntare al grande obiettivo chiamato scudetto. Per arrivare a Mandava, dunque,L'altra opzione, più drastica, è quella di valutare ladell'attuale numero 31 del Napoli. Finora di concreto non c'è nulla per risolvere questa situazione, ma c'è il vero e forte interesse per Mandava, designato da De Laurentiis per dare maggior solidità alla fascia mancina. Il patron del Napoli non vuole passi falsi come gli ultimi anni ed è pronto a sferrare l'attacco.