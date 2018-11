Sta sorprendendo tutti il rendimento di Vinicius Morais, attaccante acquistato la scorsa stagione dal Napoli e spedito in prestito al Rio Ave. Scrive Il Mattino: "Il giovane verdeoro vanta una media gol da attaccante di razza: un sigillo ogni 69 minuti, tenendo conto che ha giocato solo 6 gare da titolare. Vinicius, mancino delicato e fisico da corazziere (è alto 1,90) ha segnato 5 reti in Primeira Liga in 5 presenze (4 da titolare), in virtù di due doppiette (al Boavista e lunedì al Nacional) e del gol al Santa Clara, a cui si devono aggiungere una rete nella Coppa Nazionale (al Benfica, nel ko per 1-2) in due presenze e la doppietta nel 5-1 rifilato al Torreense nella «Taca de Portugal», ovvero nella coppa di Lega lusitana". Si è già fatto avanti il Porto: la richiesta del Napoli è di dieci milioni.



