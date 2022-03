La Juventus sta pensando ad un importante rinforzo per la fascia sinistra. Il rendimento di Alex Sandro non è in linea a quelle delle passate stagioni e l'obiettivo numero uno sarebbe Mathias Olivera, terzino sinistra in forza al Getafe. Sulle tracce del giocatore 24enne c'è da tempi anche il Napoli che ora dovrà vedersela con la Vecchia Signora per la corsa uruguaiano. Lo riporta Tuttosport.