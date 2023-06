. Una stagione intensa e lunga iniziata dagli ultimi giorni di luglio 2022 quando il Napoli sceglieva il sostituto di Koulibaly, terminata con la vittoria dello scudetto e del premio di miglior difensore della Serie A per il sudcoreano. Kim adesso è con le valigie in mano, appena un anno dopo saluta Napoli con. Caccia al sostituto, bisogna trovare quanto prima chi andrà a raccogliere un'eredità così tanto pesante.- La ricerca del dopo Kim parte dall'Italia, dove c'è su tutti Giorgiotalentuoso difensore classe 2003 cheNon si va al di sotto deicifra non proprio tra le idee del presidente che vorrebbe investire la metà, come accaduto un anno fa per Kim. Dalla Serie A c'è anche l'ipotesi, seguito anche in passato prima del suo trasferimento al Bologna.miglior difensore della Ligue 1 nell'ultima annata. Pronto per giocare la prossima Champions League con il suo Lens, arrivato secondo nel campionato francese ad 1 punto dal PSG campione. Improbabile anche l'ultimo nome, quello di Robina cui De Laurentiis non ha intenzione di avvicinarsi., classe '97 ex Fiorentina e oggi in forza al Feyenoord. Il Napoli lo punta e qualora dovesse decidere di affondare il colpo vorrebbe portarlo in azzurro per una cifra vicina aiDopodiché i "famosi" giapponesi in Bundesliga, perché De Laurentiis ha esternato la necessità di acquistare un calciatore giapponese per espandere il brand Napoli. Su tutti c'èclasse '96 del Borussia Monchengladbach, per il quale la coppia Micheli-Mantovani ha già iniziato ad allacciare dei rapporti qualche mese fa, ma anchemancino classe '99 dello Stoccarda.