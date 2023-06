Un pezzo di futuro del Napoli passa per la permanenza (o meno) di Victor Osimhen. Capocannoniere e miglior attaccante della Serie A nel campionato da poco concluso, piace a tanti club e dovesse arrivare un'offerta monstre non sarebbe semplice trattenerlo.



Così il Napoli si guarda attorno. Tre nomi in particolare presentati dal Corriere dello Sport per trovare l'eventuale sostituto, che racconta di chiacchierate con la Salernitana per Boulaye Dia e con l'Udinese per Beto. Entrambi hanno una clausola, per il primo sono 25 milioni da sborsare, per il secondo 30. Poi c'è il gioiellino classe 2003 Rasmus Hojlund che l'Atalanta valuterebbe non meno di 40-50 milioni.