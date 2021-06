Il Napoli è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un nuovo terzino per la fascia mancina. Diversi i nomi sul taccuino di Giuntoli e tra questi Reinildo Mandava, esterno sinistro difensivo di proprietà del Lille.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli pare voler trovare quanto prima una soluzione e ha chiesto a Mandava le sue intenzioni. In caso di apertura della trattativa il Napoli non supererà i sette milioni di euro.