La Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Cagliari.

Nel 4-4-2 di Carlo Ancelotti saranno indisponibili Diawara, Maksimovic e Chiriches, mentre Allan è da valutare. Possibile la conferma di Amin Younes esterno sinistro e di Sebastiano Luperto al centro della difesa: Malcuit e Ghoulam sono dati in vantaggio su Hysaj e Mario Rui, mentre in attacco Lorenzo Insigne potrebbe scalzare Arkadiusz Milik dal primo minuto.

Nel 4-3-1-2 di Rolando Maran potrebbero essere in dubbio Joao Pedro e Valter Birsa, mentre per Paolo Faragò la stagione è finita. Lo schema, a questo punto, potrebbe prevedere la presenza di Barella trequartista alle spalle di Thereau e Pavoletti, con il primo in vantaggio su Despodov. In difesa Srna terzino destro, ma è vivo il ballottaggio con Cacciatore.