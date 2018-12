Il Napoli vince ancora in campionato, si gode il secondo posto solitario in classifica e pensa alla supersfida di Champions League contro il Liverpool. Mercoledì, ad Anfield, la squadra di Ancelotti si gioca la qualificazioni contro la capolista della Premier League e vice campione d'Europa in carica: una sfida da dentro o fuori, una sfida senza domani. La squadra è concentrata sul passaggio del turno, la società pensa anche al mercato.



RINNOVI IN VISTA - Come riporta Il Mattino, José Maria Callejon, esterno offensivo dei partenopei, è pronto a legarsi a vita con il club di De Laurentiis. Notizie positive arrivano anche da Piotr Zielinski: accordo trovato per il rinnovo, nuova scadenza 2023 e nessuna clausola rescissoria. Anche il ds Cristiano Giuntoli è pronto a firmare per altri tre anni. Tutti felici, in azzurro; tutti che rinnovano, a Napoli. Tutti tranne Hysaj e Mertens.



CASI SPINOSI - Il terzino albanese è in scadenza nel 2021, non ha ancora trovato l'accordo, piace al Chelsea del suo maestro Sarri e non trova spazio con continuità in Champions League. E attenzione anche al futuro di Dries Mertens: in scadenza nel 2020, la prossima estate può finire in Cina. I soldi d'Oriente possono fare la differenza.