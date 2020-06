Quella di domenica per Callejon potrebbe essere l'ultima partita con la maglia azzurra. Il suo contratto con il Napoli, infatti, scadrà martedì 30 giugno. L'accordo con la società ancora non c'è e la speranza di Gattuso è quella di avere lo spagnolo fino al termine della stagione.



Intanto si vedono dei passi in avanti da parte sua per tentare di proseguire nei prossimi due mesi. L'agente di Callejon ha comunicato al club di voler prolungare il contratto con il Napoli fino al 31 agosto. Ma non è ciò che vuole De Laurentiis, dato che la richiesta è di circa 580 mila euro, ovvero due mensilità da 290 mila euro (lo stipendio annuale del giocatore è di 3,5 milioni di euro). Lo riporta l'edizione odierna de' Il Mattino.