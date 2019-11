Secondo Il Mattino, c'è da sottolineare l'atteggiamento di Josè Callejon nel meeting di ieri con De Laurentiis: "Colpisce, in questa fase, la posizione di Callejon: è evidente che il calciatore si comporti come se fosse ai titoli di coda della sua avventura napoletana. Anche ieri se ne è stato quasi in disparte. Eppure il giorno della rivolta era tra quelli in prima linea. Ha in tasca un triennale con il Dalian di Hamsik e Benitez e salvo ripensamenti dei cinesi, a gennaio-febbraio ci sarà il bis dell’operazione che un anno fa ha portato Marekiaro in Cina.