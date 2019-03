La Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Udinese: Per infortunio resteranno fuori Albiol, Insigne, Diawara e Chiriches. In porta ci sarà Alex Meret, sugli esterni bassi Malcuit e Ghoulam e coppia titolare Maksimovic-Koulibaly. Turno di riposo per Callejon, Ounas prenderà il suo posto nel solito centrocampo con Allan, Fabián e Zielinski. In attacco coppia obbligata Milik-Mertens.