Secondo il Corriere dello Sport: "Aspetta e… spera. Lo stanno facendo un po’ tutti: spera Ancelotti, sperano i tifosi, lo stesso Napoli (leggasi Aurelio De Laurentiis e Giuntoli). Ma proprio tutti, se poi alla lista va aggiunto il protagonista in persona, ossia José Maria Callejon. Ed universalmente continua ad alimentarsi la speranza che l’avventura azzurra dello spagnolo possa continuare, che possa arrivare il graditissimo lieto fine per una vicenda tuttora in sospeso. Perché resta il fatto che tutti vorrebbero remare in un’identica direzione. La questione è la seguente, semplice ma al contempo complessa: Calletì è da tempo in odore di rinnovo, avendo un contratto in scadenza (30 giugno 2020) ma al momento – come per lo stesso Mertens – permane una situazione di stallo".