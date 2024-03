Napoli, Calzona: 'C'è delusione ma la strada è giusta. Osimhen? Con la Juve è stata tosta. Una cosa non mi piace...'

Il Napoli non va oltre l'1-1 al Maradona contro il Torino. Al termine del match arrivano le parole in conferenza stampa di Francesco Calzona, tecnico degli azzurri. Ecco quanto dichiarato:



GOL SUBITI - "Abbiamo sempre preso gol da quando ci sono ed è una cosa che non mi piace. Il tempo è talmente poco che non si riesce a curare i particolari. La preparazione della partita e scarico del giorno dopo ci si riduce a un giorno o due. Stiamo concedendo meno, serve anche un pizzico di buona sorte perché un tocco di spalla di Anguissa ha favorito Sanabria. Continuando così possiamo migliorare".



DELUSIONE - "La squadra è stata coordinata. Quando raggiungi risultato pieno un po' di delusione c'è. Ho detto ai ragazzi che la strada è quella giusta. Con questo atteggiamento vinceremo le prossime partite".



ZIELINSKI - "Ha fatto una buona partita. Il Torino ti viene a prendere a uomo, non ti fa giocare. Sono felice di aver ritrovato Zielinski".



LINDSTROM - "Può avere le caratteristiche di mezzala. In emergenza potrebbe essere una soluzione lì. Cambiare modulo non sarebbe la soluzione, si può fare nei minuti finali. La squadra ora ha bisogno di certezze. Non posso stravolgere più di tanto. Andiamo in emergenza numerica a Barcellona e Lindstrom a centrocampo potrebbe essere una soluzione in più".



OSIMHEN - "La partita di domenica è stata tosta anche per lui. Abbiamo giocato 4 partite in 10 giorni di cui una contro la Juve. Un giocatore che è stato più di un mese in Coppa d'Africa con temperature, alimentazione e altro differenti, è normale possa avere un calo. Ma sono soddisfattissimo di lui. È un giocatore che può risolvere la partita in qualsiasi momento".