Napoli, Calzona: 'Osimhen-Cubarsi, non capisco perché il Var non sia intervenuto. Ho avuto poco tempo'

Redazione CM

Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta col Barcellona costata l'eliminazione dalla Champions League:



"Concedere ripartenze dopo palle perse a una squadra come il Barcellona è letale. All'andata ero appena arrivato, non era facile. Io parlo sempre di fase difensiva preventiva quando non sei in possesso, l'unica scusante è che abbiamo avuto poco tempo per lavorarci su".



FUORI POLITANO - "Violevo tenere il Barcellona nella propria metà campo, mi serviva gente fresca per tenere il ritmo. Sono soddisfatto della sua prestazione".



FALLO SU OSIMHEN - "Non riesco a capire come il Var non intervenga in certe situazioni, si può prendere tutto il tempo che serve... Poi abbiamo avuto comunque la nostra occasione con Lindstrom, avremmo riaggiustato la situazione. Mi sembra rigore netto. Questa squadra non è in grado di reggere cambi di modulo".