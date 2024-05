Napoli, Calzona perde Osimhen in vista della Fiorentina? Le novità

33 minuti fa



Arrivano importanti novità per quanto riguarda l'infortunio di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano si era fermato per un affaticamento muscolare e nella giornata di ieri ha svolto le terapie per provare a bruciare i tempi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il centravanti azzurro non riuscirà a recuperare in tempo per la gara contro la Fiorentina che si disputerà venerdì sera. Anche nella giornata odierna, infatti, l'ex Lille non ha preso parte all'allenamento in gruppo con i compagni.