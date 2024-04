Napoli, Calzona: 'Prestazione maiuscola! Sul ritiro e la sostituzione di Kvara...'

Pareggio amaro per il Napoli al triplice fischio contro la Roma. Gli azzurri erano riusciti a rimontare dopo lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Olivera e Osimhen. Sigla il 2-2 nei minuti finali Abraham e manca per la terza gara di fila il successo. Nel post partita ecco le parole in conferenza dalla sala stampa del Maradona di Francesco Calzona, tecnico del Napoli:- "Non si poteva pensare oggi di non concedere neanche un'occasione alla Roma. Non ho visto grandi amnesie e la squadra ha fatto una prestazione tecnico-tattica di livello. Faccio i complimenti ai ragazzi".

- "I rimpianti ce li abbiamo, è dall'inizio che questa squadra ha dei problemi. C'è sempre la speranza si risolverli il prima possibile. La squadra ha fatto una prestazione maiuscola sotto tutti i punti di vista, ha rincorso. La testa dell'uomo non è facile da studiare, inconsciamente ti passa un pallone accanto e ti viene involontariamente da non rincorrere. Un giocatore può farlo mettendo in difficoltà l'avversario. Ho fatto vedere le immagini ai giocatori. Oggi mi hanno dimostrato una reazione e da qui alla fine dobbiamo continuare così".

- "Con la società non ho parlato del ritiro. Abbiamo fatto 24 ore in più alla fine, non una settimana. I ragazzi devono essere contenti di stare insieme. Ho visto un clima diverso, i ragazzi concentrati alle riunioni, che parlavano a tavola di più rispetto a come andava ultimamente. Qualcosa penso ce l'abbia dato. I ragazzi hanno seguito alla lettera ciò che ho chiesto. Di fronte c'era la Roma che con De Rossi ha fatto una miriade di punti. Non dico che abbiamo annientato l'avversario ma l'abbiamo limitato tanto avendo avuto tante occasioni da gol".

- "Devo evitare che i ragazzi si facciano male. Aveva speso tantissimo e abbiamo deciso per la sostituzione di Kvaratskhelia".- "A parte domenica segniamo tanto. Costruiamo tante palle gol. Su 25 dati con la mia gestione il Napoli ne ha migliorati 18 o 19. Non voglio risaltare il mio lavoro, è merito dei ragazzi. Abbiamo peggiorato la fase difensiva anche se oggi abbiamo fatto bene lì dietro. Sono stati coperti bene i difensori. Dobbiamo continuare così. Ci metterei la firma a concedere un'occasione a partita agli avversari".