Napoli, Calzona rilancia Raspadori: il nuovo ruolo, il rischio Europei e la scelta per l’estate

Giovanni Annunziata

Arrivato con grandi aspettative, come l'attaccante del futuro, Jack Raspadori oggi si trova a vivere una situazione complicata a Napoli. Il momento complessivo della squadra, i risultati, la classifica, i cambi in panchina non lo vedono al centro dell'attenzione, ma c'è anche lui nella lista dei calciatori che hanno deluso fin qui. Eppure l'inizio di stagione era stato tutto sommato abbastanza positivo: più spazio dal primo minuto, prestazioni convincenti e qualche gol giocando da centravanti al posto di Osimhen. Poi con Mazzarri ha fatto male, è innegabile. Non solo nei numeri ma anche come riferimento d'attacco, tanto da essere scavalcato da Simeone.



NUOVO RUOLO? - Con l'arrivo di Calzona possono nascere nuovi stimoli, soprattutto perché c'è la volontà da parte di società, dirigenza e tecnico di valorizzarlo. Raspadori di nuovo al centro del progetto, quindi. Si pensa al nuovo ruolo, cioè quello di esterno destro d'attacco. In quella zona di campo lo avevano visto Spalletti prima, Garcia poi. Seppur con scarsi risultati. Contro il Barcellona è subentrato al posto di Politano proprio in quella zona di campo e addirittura a Cagliari ci ha giocato dal primo minuto, al posto dello stesso esterno romano. Facendo, tra l'altro, una buona prova e servendo l'assist per il gol di Osimhen. Va capito ora quale sarà il suo futuro perché c'è da tempo questo "equivoco tattico". Da centravanti e da esterno d'attacco non entusiasma troppo, magari vicino ad un classico numero 9 fisico può dire maggiormente la sua. Ma deve ritrovarsi.



GLI EUROPEI E IL MERCATO - Come detto, c'è stata un'involuzione. Spalletti non può non riflettere sulla sua presenza in Nazionale, considerando la stagione che sta vivendo. Rientra nel famoso gruppo solido e la convocazione in vista dei prossimi Europei non dovrebbe essere a rischio. Però tutto può cambiare in fretta e bisogna conquistare la presenza nei prossimi tre mesi. Tre mesi che saranno importanti per lui e per il Napoli, che sembra - appunto - voglia rilanciarlo. Poi verrà il mercato, anche se l'investimento da oltre 30 milioni spinge De Laurentiis a puntare su Raspadori. Che potrebbe essere una delle poche certezze di quella che si prospetta una movimentata estate azzurra.