Non solo Osimhen, il PSG punta anche Kvaratskhelia: i piani del Napoli

Redazione CM

La missione è di quelle davvero impossibili, non tanto per le disponibilità economiche, che al Paris Saint-Germain sono quasi illimitate, quanto per il valore del giocatore da sostituire, quel Kylian Mbappé che se non è il migliore al mondo davvero poco ci manca. E poi il ruolo, perché il nativo di Bondy è un 9 con qualità da 10 che indossa il 7. Tre in uno. Naturale quindi che i giocatori sondati da Luis Campos, l'uomo mercato dei parigini, siano di diversa foggia.



NAPOLI NEL MIRINO - I gioielli del Napoli campione d'Italia in carica sono molto appetibili, anche visto e considerato che i campani non stanno brillando particolarmente. Osimhen, che con Campos ha lavorato a Lille, è un obiettivo dichiarato, ma secondo La Gazzetta dello Sport c'è anche Khvicha Kvaratskhelia tra i nomi che interessano ai francesi. Una punta e un esterno, che fa il paio con Rafael Leao, altro giocatore lanciato nel calcio che conta da Les Dogues, sono tre giocatori che piacciono e non poco dalle parti della Tour Eiffel. Ma il georgiano vive una situazione particolare.



KVARA, IL CONTRATTO - L'accordo fino al 2027 firmato da Kvara nell'estate del 2022 non è stato mai toccato, e l'ex Dinamo Batumi percepisce ancora 1,2 milioni annui, un'inezia rispetto ai 10 del suo gemello del gol dopo il rinnovo. De Laurentiis non ha chissà quale fretta, non ci sono clausole e il Napoli può fare il prezzo senza temere brutte sorprese. Ma è anche vero che tirare troppo la corda a fronte della richiesta dell'agente Mamuka Jugeli di ridiscutere il contratto una volta arrivati alla fine del campionato potrebbe risultare alla lunga in una rottura con il giocatore che dovrebbe diventare il simbolo degli azzurri dopo la probabile cessione di Osimhen in estate. Nessuno, dalle parti di Castel Volturno, vorrebbe privarsi di entrambi nel giro di pochi giorni.



TENSIONE PER I CAMBI - Per Kvaratskhelia, 6 gol e 5 assist in 33 presenze stagionali, ruolo da titolare mai in discussione con Garcia come con Mazzarri e ora con Calzona, ma un nervosismo di fondo già da inizio stagione, da Genova alle ultime partite contro Barcellona in Champions League e Cagliari in campionato, unite a tanta sfortuna in campo e meno continuità di giocate fantastiche come quelle che avevano caratterizzato l'arco agosto 2022-marzo 2023 con Spalletti.