Napoli, Calzona: 'Se hai paura non ti presenti neanche. Non è Kvaratskhelia contro tutti'

Giovanni Annunziata, inviato

Il Napoli è arrivato a Barcellona, domani andrà in scena la gara di Champions League contro i blaugrana. Arrivano le parole in conferenza stampa del tecnico degli azzurri, Francesco Calzona:



YAMAL – “Mi piacciono tantissimo i giocatori del Barcellona ma sono felice di allenare i miei. Yamal ha le qualità per diventare in futuro uno dei primi giocatori al mondo. Giovanissimo, ha 17 anni e sembra già un veterano. Se non si perde per strada ha tutte le qualità per diventare un top player mondiale”.



KVARA DIPENDENTI? – “Non sono d’accordo se si dice Kvaratskhelia contro tutti. Ha fatto un’eccellente partita, abbiamo migliorato tante cose e ci è mancato solo di vincerla. Per noi la partita di domani è importantissima, la partita dell’anno. Dobbiamo recuperare in campionato perché abbiamo la possibilità di fare tanto altro ancora. Quella di domani può portare tanto in termini di entusiasmo”.



PAURA – “Se hai paura non devi neanche presentarti e affrontare con sfrontatezza un avversario forte. Il Napoli deve giocare alla pari con tutti gli avversari. Questa è una partita importante, si carica da sé. Non è da tutti giocare contro questo avversario. Non ho utilizzato il mio tempo in questo, ci siamo concentrati sui nostri difetti e su cosa migliorare”.



PASSI IN AVANTI - “Secondo il mio punto di vista rispetto all’andata siamo migliorati tantissimo, stiamo segnando abbastanza, difendiamo in avanti. Questo è merito dei ragazzi perché in tre settimane si sono messi a disposizione facendo passi da gigante. Il percorso non è finito, possiamo fare tanto ancora”.



LA SQUADRA - “Dovremo essere squadra per 90 minuti o 120 minuti. L’obiettivo dei singoli deve essere raggiunto tramite l’obiettivo comune. Mi aspetto un gruppo forte. Sono contento di dove siamo arrivati ma non basta. Solo migliorando possiamo centrare ciò che ci siamo prefissati”.



LOBOTKA E DE JONG – “Lobotka ho la fortuna di allenarlo anche con la nazionale slovacca. Ha sempre avuto un rendimento altissimo, da quando sono arrivato ha sempre avuto un rendimento altissimo. De Jong è un giocatore che mi entusiasma, moderno, fisico, tecnico, ha tutto. Mancherà al Barcellona però la rosa degli avversari è ampia e sapranno sopperire alla sua assenza”.