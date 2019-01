Il PSG, secondo Tuttosport, è sotto pressione dall’UEFA: il club francese ha già violato le regole previste dal codice economico UEFA e potrebbe essere sanzionato. Ecco perché i parigini potrebbero attuare un escamotage per aggirare il Fair Play per acquistare Allan. Prestito con obbligo di riscatto previsto per giugno, questa la nuova soluzione dello sceicco per dribblare i paletti imposti dall’UEFA. Anche se in realtà, riferisce il quotidiano, per evitare sanzioni il club dovrebbe addirittura cedere Neymar.