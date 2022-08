Manca sempre meno, la strada è oramai indirizzata.era in cima alla lista e ci è rimasto per tanto tempo, fino ad oggi. Dopo l'ok da parte di Spalletti c'è stata l'accelerata e adesso siamo veramente agli sgoccioli, agli ultimi dettagli per il trasferimento ai piedi del Vesuvio di quello che attualmente ricopre il ruolo di secondo portiere del Chelsea ma che nel 2018 arrivò a Londra per la cifra record di 80 milioni euro. Il percorso con i Blues non è andato come si aspettava e così ha scelto il Napoli per rilanciarsi e tornare ad essere il talentuoso portiere che incantava in Spagna.- È il momento del dentro-fuori.. L'estremo difensore ex Udinese e Spal non ha trovato fortuna a Napoli e la fiducia è totalmente crollata nell'ultimo periodo. Ora ha bisogno di ripartire e tornare ad essere protagonista. Tutto pronto per ilcon l'accordo tra i club e l'entourage del giocatore che ha detto sì alla destinazione, con Torino e Leicester che sono rimaste sullo sfondo. Prima, però, serviràSi tratta degli ultimi dettagli, ma il grosso è praticamente fatto. Il procuratore dello spagnolo è in Italia e c'è stato qualche colloquio con la dirigenza azzurra. Kepa arriverà in prestito, il Chelsea pagherà il 75% del suo stipendio, ovvero tra i 6,5 e i 7 milioni di euro, mentre il Napoli 2-2,5 milioni. Qualche discorso eventualmente sul futuro verrà approfondito con il tempo, nel frattempo si pensa al presente e ai bonus da limare con i Blues. Ieri intantoDifficilmente si unirà alla squadra a Castel di Sangro, visti i tempi stretti (il ritiro azzurro terminerà sabato 6 agosto). Potrebbe essere a Castel Volturno per il primo giorno di allenamento, ovvero martedì prossimo. Il conto alla rovescia è iniziato.