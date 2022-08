Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha commentato la vittoria in amichevole per 3-1 contro il Girona, soffermandosi sulla prova di Alex Meret



"Un paio di buoni interventi, ho letto che l'altra volta gli si è detto qualcosa, era accettabile, stasera ha fatto buoni interventi, puntiamo ai doppi ruoli in ogni reparto e Meret è uno, valuteremo a fine mercato".