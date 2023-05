Il Napoli riportato lo scudetto in città dopo trent’anni di attesa, e mentre tra le vie esplode la festa dei tifosi, i bookmaker pensano già alla lotta per la prossima stagione: il bis partenopeo èdecisamente possibile per gli esperti, che offrono a 3,50 il quarto titolo del Napoli, mentre su Snai la quota dello scudetto 2023/2024 è fissata a 4. Attenzione però, perché anche per la Juventus la vittoria del campionato oscilla fra 3,50 e 4, mentre l’Inter insegue a 4,50. C’è poi il Milan a 6, mentre sono più lontane le squadre della capitale: la Roma vede il tricolore a 12, la Lazio si ferma a 15.