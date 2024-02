Napoli, Cannavaro contro Kvaratskhelia: ‘Serve rispetto per i compagni’

Fabio Cannavaro analizza il pareggio tra Napoli e Barcellona ad Amazon Prime: "Ingenuo il difensore sul gol di Osimhen, devi aspettare e non andare a terra. Ha commesso due errori insieme. Osimhen è un campione, un giocatore che fa la differenza e che fa la fortuna di ogni allenatore. Il gol di LewandowskI? Quando un difensore si fa passare il pallone in mezzo alle gambe, ammazza il suo portiere. La palla non deve mai passare in mezzo alle gambe, è la regola numero uno per i difensori. Kvara arrabbiato per il cambio? Devi avere rispetto anche per i tuoi compagni che stanno entrando in campo e che si allenano ogni giorno come te. Un allenatore nuovo magari vuole anche dare la possibilità a che è più fresco. Questi atteggiamenti, per un allenatore, danno fastidio".