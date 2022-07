Paolo Cannavaro, storica bandiera del Napoli, ha parlato del mercato partenopeo in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Kim è un profilo da Napoli. Ma partiamo da un assunto, l’unico che potrebbe sostituire Koulibaly è...il suo clone e quindi va detto chiaramente che chiunque sarà l’erede del senegalese avrà un compito difficile da assolvere. Kim, comunque, è un buon giocatore. Una scelta che mi convince, tenendo conto come detto che di Koulibaly ce n’è uno solo. Il problema consiste nel fatto che chiunque arriverà rischierà di essere paragonato a Koulibaly e questo sarebbe un grave errore perché il paragone sarebbe deleterio per chiunque".