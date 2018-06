L'addio di Reina ha aperto un vuoto nell'organico del Napoli che il club partenopeo fatica a colmare. La scelta per il nuovo portiere sta rimbalzando da un obiettivo all'altro con i primi indiziati, Leno e Rui Patricio che sono lentamente sfumati. Oggi il sogno degli azzurri si chiama Alex Meret dell'Udinese, ma non vanno escluse le piste che portano ad Alphonse Areola del PSG, Keylor Navas del Real Madrid, Peter Cech dell'Arsenal e anche Salvatore Sirigu del Torino.



I contatti sono avviati con tutti questi obiettivi ma il presidente De Laurentiis, parlando al Corriere dello Sport ha confermato di avere delle preferenze: "Ossessione portiere? Io voglio accontentare Ancelotti. A me piace molto Meret, però quando vai dai Pozzo sai che i prezzi diventano illogici. Areola è bravissimo, come altri; Keylor Navas ha esperienza"