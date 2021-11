Il 5 novembre 2019 è una data nota per quanto accaduto a Napoli, dato che i giocatori azzurri diedero vita al famoso ammutinamento abbandonando il ritiro imposto dalla società. Da lì sono partite diverse cause tra De Laurentiis e i calciatori. Tra cui c'è Allan e in questo caso il presidente del Napoli ha avuto la meglio.



Il centrocampista brasiliano che attualmente gioca all'Everton dovrà pagare circa 170 mila euro: 85 mila euro per l'ammutinamento e 85 mila euro per reazione verbale e tentata aggressione a Edoardo De Laurentiis. Lo riporta l'edizione odierna de' Il Mattino.