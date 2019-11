Il pareggio contro il Salisburgo non permette al Napoli di strappare subito il pass per gli ottavi di Champions League, ma soprattutto non gli permette di uscire da un periodo no. E al San Paolo va in scena anche un giallo al termine dell'incontro: annullate le interviste post-partita di Carlo Ancelotti, gli azzurri lasciano lo stadio senza dare spiegazioni.



Solo Lorenzo Insigne ha rilasciato dichiarazioni a caldo dal campo, dopo la gara avrebbe dovuto parlare Ancelotti ma non si è presentato in intervista (Sky aveva già annunciato l'arrivo del tecnico) e in conferenza stampa, nonostante il rigido protocollo Uefa a riguardo. Un caso, in attesa che da Napoli o Uefa arrivino ulteriori informazioni a riguardo.