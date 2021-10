Ilvola sulle ali dell'entusiasmo e fa 8 su 8 in campionato, guarda tutti dall'alto verso il basso a punteggio pieno e si gode il primo posto, in attesa prima dell'e poi della sfida contro laferita di José. Victor Osimhen sta trascinando la squadra di Luciano, che ha dovuto confrontarsi con Hirving, uscito arrabbiato nella sfida contro il- A, nella giornata di ieri, c'è stato un faccia a faccia tra il messicano, che coi granata è entrato dalla panchina ed è stato sostituito dopo mezz'ora, e il tecnico dei partenopei: come scrive il Corriere dello Sport, il caso è stato un caso lampo. L'exnon aveva festeggiato con il resto della squadra dopo il match, andando subito a fare la doccia, e ieri si è confrontato con, con i due che si sono chiariti, spiegando le proprie posizioni, per non tornarci più. Un caso lampo che si chiude, col Napoli che non vuole distrazioni.