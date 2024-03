Napoli, caso Sky: l'Uefa apre un procedimento disciplinare contro De Laurentiis

Redazione CM

L'UEFA ha aperto oggi un procedimento disciplinare contro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l’episodio avvenuto in diretta contro Sky Sport durante un'intervista a Matteo Politano, con il giocatore a bordo campo a Barcellona, alla vigilia del match di Champions League, pronto a rispondere alle domande del collega dell’emittente televisiva.



Un comportamento che è stato condannato anche da Federico Ferri, direttore della testata, ma che ha attirato l'attenzione dell'organismo continentale, rimasto negativamente colpito dall'atteggiamento del patron azzurro. Il procedimento cita l'articolo 11 del regolamento dell'UEFA, con riferimento (al comma 2b del medesimo articolo) anche alla violazione delle regole basilari di condotta e decenza.



L’EPISODIO - In diretta televisiva, Matteo Politano stava presentando la sfida al Barcellona, ma a fine intervista è arrivato un inatteso colpo di scena, col presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis che, sul terreno di gioco di Montjuic, ha portato via il suo giocatore, non permettendogli di terminare il proprio discorso insieme all'inviato di Sky. L’intervista è stata bruscamente interrotta dal presidente del club campione d'Italia che, visibilmente contrariato, ha trascinato via Politano, rivolgendosi all'inviato dell'emittente satellitare con parole piuttosto chiare: "Con voi non può parlare...". Inoltre, il patron dei partenopei, dopo aver allontanato il suo giocatore dai microfoni dei media, è tornato indietro, ancor più adirato, sfoderando una manata alla telecamera, un gesto che per poco non ha travolto l'addetto ai lavori.