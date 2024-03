Caso De Laurentiis-Sky e l'intervista di Politano. Interviene la Uefa, in arrivo una maxi-multa

Il brutto siparietto andato in onda nella giornata di ieri, e che ha visto il patron del, presentarsi davanti alle telecamere di Sky per interrompere bruscamente l'intervista che Matteo Politano stava concedendo alla tv satellitare in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, porterà delle serie conseguenze per il presidente azzurro. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, la questione è arrivata direttamente alla Uefa che è rivenditore dei diritti tv della competizione comprensivi anche dei pacchetti interviste.Il fatto è noto, durante l'intervista a Sky di Politano il patron De Laurentiis ha interrotto bruscamente il suo giocatore accusando la troupe dell'emittente diche era presente sul campo. Il problema per l'imprenditore romano è chee decidere chi è designato per fare le domande. Lo ha precisato anche il direttore responsabile di Sky Sport Federico Ferri in una nota diffusa su X: "Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione".(e De Laurentiis anche qui si era reso protagonista nel pre-Napoli-Juve di un altro siparietto contro le tv, quella volta contro Dazn) le regole scritte dalla Uefa sono certe e non modificabili.Vale per gli allenatori che non parlano nel pre e post partita e vale anche per i dirigenti come