Napoli, Cassano critica De Laurentiis. Il figlio: 'Non ha neanche la prima elementare'

Domenica sera in diretta tv sulla Rai alla Domenica Sportiva, l'ex attaccante barese ha accusato il presidente del Napoli di essere il principale responsabile del crollo della squadra in questo campionato dopo aver vinto lo scudetto l'anno scorso con Luciano Spalletti in panchina.gli ha risposto scrivendo in una storia pubblicata su Instagram: "".

Edo De Laurentiis su Instagram a proposito di #Cassano pic.twitter.com/JWgpQm8AEh — Ale_let (@letizia_ale) April 8, 2024