De Laurentiis saluta Spalletti: "Non gli tarpo le ali". Le frasi del presidente suonano come un addio all'allenatore del Napoli. I campioni d'Italia aprono il casting per la panchina, con il sogno Conte in alternativa a De Zerbi (Brighton). Sempre secondo il Corriere dello Sport, sullo sfondo resta la candidatura di Benitez oltre a Gasperini (Atalanta) e Italiano (Fiorentina).