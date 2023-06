Napoli a caccia del nuovo difensore. La partenza di Kim, ad un passo dal Bayern Monaco, impone il club azzurro di intervenire sul mercato. Iniziato il casting per trovare il sostituto ed è stato individuato Danso come suo sostituto. Il mercato cambia in fretta, le trattative decollano ma si possono anche arenare. Così chiaramente ci sono altri nomi sulla lista del Napoli, che ha come alternative Scalvini dell'Atalanta, Lucumì del Bologna, Hancko del Feyenoord e Kiwior dell'Arsenal.