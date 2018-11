A volte ritornano. Se la scorsa estate non esistevano i margini e le continue speculazioni avevano finito soltanto per esasperare quei tifosi che confidavano nel grande colpo del presidentea coronamento di un mercato che aveva portato in panchina un pezzo grosso come Ancelotti e confermato tutti i big della rosa,. Di nuovo. Ne è convinto Il Corriere dello Sport, che apre le porta al clamoroso Matador-bis tra 7 mesi, quando resterà soltanto un anno dalla scadenza del suo contratto col Paris Saint Germain.- La tripletta contro il Monaco nell'ultimo turno di campionato ha riportato un po' di serenità all'attaccante uruguaiano, che da tempo. Passano gli anni e cambiano le gerarchie,made in Qatar e Cavani, dopo 5 anni e una caterva di gol, sta valutando di chiudere la carriera altrove. Si è parlato di Cina, si è parlato di Atletico Madrid, ma Napoli è Napoli.. Il numero uno azzurro ha aperto a parole al ritorno: "Per Edi le porte del Napoli sono sempre aperte, ma è chiaro che un giorno dovrebbe ridursi il suo ingaggio".- Dieci milioni annui sono tanti per qualsiasi club in Europa, troppi per il Napoli e per un calciatore che viaggia verso i 32 anni. Mae, confidando anche sul fatto che all'ombra del Vesuvio vivono i suoi due figli, il Matador diventa col passare delle settimane una tentazion sempre più stuzzicante.