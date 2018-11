Secondo quello che racconta il Corriere dello Sport, la prossima estate riportare Cavani al Napoli si può. Non c’è ancora una trattativa impostata, ma c’è la volontà delle parti magari di discuterne. In occasione della Champions League, Cavani ed ADL si abbracciarono e lo fecero davanti a tanti occhi indiscreti. Suscitando così l’emozione di milioni di persone che vogliono ancora oggi un ritorno del Matador al San Paolo. Ci fu un’apertura da parte di Aurelio De Laurentiis che specificò: “Le porte per lui saranno sempre aperte, ma dovrebbe ridursi lo stipendio”.

Cavani non rimase gelido di fronte all’accoglienza dello stadio San Paolo sull’1-1 in Napoli-PSG di Champions League. Le manifestazioni di affetto lo hanno stordito, ne uscì quasi intontito da quella partita