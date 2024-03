Napoli, c'è Hancko per la difesa: due 'sponsor' e la doppia trattativa con il Feyenoord

È stata evidente la flessione avuta dal Napoli quest'anno. Tra i tanti difetti emerge soprattutto una difesa che non è mai stata solida ed è diventata il vero punto debole con tanti, troppi gol subiti. Il tutto è riconducibile alla cessione di Kim. Il sudcoreano non è stato sostituito a dovere, Natan non era pronto per prenderne il posto e il titolare del Napoli sul centrosinistra oggi è Juan Jesus (che lo scorso anno era ultimo nelle gerarchie). Così nella prossima finestra di mercato, quella estiva, si andrà alla ricerca di un difensore centrale, possibilmente che giochi sul lato mancino della coppia di centrali.

- Ecco, classe '97 in forza al Feyenoord. Mancino, bravo a impostare l'azione e con un buon passo. All'occorrenza gioca anche come terzino sinistro.nei discorsi con il calciatore. Perché Hancko è uno dei riferimenti della nazionale slovacca, dunque compagno di squadra die guidato dal ct(anche allenatore azzurro). Degli assist potrebbero arrivare da loro, anche se poi ovviamente arriverebbe la parte economica: servirannoper portarlo via dall'Olanda, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport.ha un passato in Serie A perché ha indossato la maglia dellacollezionando appena 5 presenze.però l'obiettivo principale era diventato Danso. Sfumato quest'ultimo, la decisione finale è stata per un profilo più giovane ed economico come Natan. Oggi il Napoli riflette, studia e osserva in casa Feyenoord: nella sessione estiva di mercato potrebbe intraprendere una