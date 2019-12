Secondo Il Mattino: "Squadra da ritrovare sotto tutti i punti di vista, mentalmente, fisicamente, tatticamente e tecnicamente. E da rinforzare con un innesto importante a centrocampo attraverso l’arrivo di un regista, un playmaker basso che sappia dettare i tempi della manovra e proteggere la difesa, una pedina indispensabile per il 4-3-3 di Gattuso. Ed è questa l’unica richiesta fatta dal tecnico al presidente: una sola mossa in entrata in programma a gennaio ma decisiva. In cima alla lista dei desideri c’è l’uruguaiano Torreira dell’Arsenal. Il Napoli è pronto a prenderlo subito sia a titolo definitivo che in prestito ma c’è da vincere la resistenza dei Gunners. La valutazione è 30 milioni, la formula potrebbe essere quella di un pagamento dilazionato con obbligo di riscatto fissato nel 2021. Ma c’è bisogno del sì dell’Arsenal alla cessione a stagione in corso per dare il là all’operazione. Il pressing del ds Giuntoli è già partito, l’ex centrocampista della Samp è il preferito sia per le sue caratteristiche tecniche sia perchè già conosce il campionato italiano".