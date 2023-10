Il Liverpool si è aggiunto con forza a Chelsea ed Arsenal nella corsa all'attaccante del Napoli Victor Osimhen. Secondo il The Sun Jurgen Klopp ha inviato uno scout a seguirlo dal vivo durante la pausa per le Nazionali, anche se il nigeriano ha preso parte solo a 60 minuti della prima sfida contro l'Arabia Saudita, saltando poi la gara col Mozambico per infortunio.



L'AGENTE A CENA COL NAPOLI - Nel frattempo l'agente del giocatore, Roberto Calenda, è stato visto nelle scorse ore a cena a Pozzuoli con Micheli e Meluso, dirigenti del Napoli con cui ha discusso anche del prolungamento, al momento ancora in stallo.