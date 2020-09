Manca pochissimo e la stagione 2020/21 inizierà ufficialmente. Il Napoli partirà dalla trasferta di Parma, con la prima di campionato per ritrovare qualche conferma della gestione Gattuso e qualche novità, dettata dai nuovi acquisti, Osimhen su tutti.Per inaugurare la nuova stagione la squadra si è ritrovata ieri sera a Posillipo, presso il ristorante Riserva Rooftop. Presente anche Arek Milik, che nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche con la Roma per diventare un nuovo giocatore giallorosso. I calciatori azzurri sono arrivati poco dopo le 20 e l’attaccante polacco è andato via dopo un paio d’ore, salutando così i compagni. Gli ultimi ad uscire dal ristorante sono stati Llorente e Maksimovic (il primo si prepara per l’addio ed il futuro del secondo è ancora incerto) che hanno salutato con affetto prima di andare via.