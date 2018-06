Marek Hamsik e il Napoli corrono verso un clamoroso addio: secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com ieri sera c'è stata una cena tra il centrocampista slovacco e i dirigenti dei partenopei.



VOGLIA DI ADDIO - Si è parlato del futuro del classe '87, sempre più vicino all'addio: a Roma Hamsik, accompagnato dal suo entourage, ha incontrato il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e l'ad Andrea Chiavelli, per manifestare la propria intenzione di lasciare il club, soprattutto per una questione di stimoli. Dopo tanti anni a Napoli, il capitano azzurro avrebbe voglia di sperimentare nuove esperienze.



LE CIFRE: NON SOLO CINA... - Il Napoli al momento chiede più di 30 milioni di euro per lo slovacco: cifra ritenuta quasi fuori mercato dagli agenti di Hamsik, che comunque avrebbe possibilità di passare in Cina, anche se avrebbe piacere di rimanere in Europa. Lo slovacco è dunque vicino all'addio, nonostante Ancelotti lo reputi un giocatore importante: il sostituto, già individuato dal Napoli, è Dennis Praet della Samp.