Il Napoli cerca rinforzi per il mercato di gennaio. Soprattutto a sinistra, con Ghoulam che ormai è un vero e proprio caso. Il nome che stuzzica più la fantasia di Gennaro Gattuso è quello di Ricardo Rodriguez, fuori dai piani del Milan, alla ricerca di sistemazione, nel mirino anche di diversi club di Bundesliga e del Fenerbahce. Il club partenopeo non ha ancora mosso passi concreti e definitivi, vagliando anche altri nomi. E ne spunta uno nuovo.



I NUMERI - 12 presenze in campionato e 1 assist, 2 in Coppa Italia con 1 gol. Arrivato in estate dall'RB Salisburgo, ma dopo aver disputato la stagione 2018/19 all'Austria Vienna, Igor sta stupendo tutti: cresciuto nell'RB Brasil U20, sotto contratto con gli estensi fino al 2023, il classe '98 piace al Napoli. Ma c'è concorrenza.



CONCORRENZA - Sul mancino brasiliano, che all'occorrenza può fare anche il centrale, c'è anche l'Atalanta, anche lei alla ricerca di rinforzi a gennaio per ampliare una rosa che dovrà affrontare ancora la Champions League. Napoli su Igor, come la Dea: sarà duello a gennaio non solo per un posto in Europa, ma anche sul mercato. Prima, però, c'è il caso Ghoulam da risolvere.