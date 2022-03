L'infortunio di Di Lorenzo non è certamente una buona notizia per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli adesso dovrà sciogliere i dubbi relativi al suo sostituto sull'out di destra. Contro l'Atalanta si giocano il posto il classe 2000 Alessandro Zanoli e Kevin Malcuit.



Il primo sembra essere in vantaggio, potrebbe avere la chance per giocare la sua prima partita da titolare in Serie A. Giuntoli lo portò nel 2018 dal Carpi ed il Napoli lo prese in prestito con diritto di riscatto a 1,5 mln di euro. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.