Il Napoli non si ferma ad Amrabat e Rrhamani e prova ad anticipare le mosse di Inter, Juve e Lazio per assicurarsi anche Marash Kumbulla, difensore classe 2000 di proprietà dell'Hellas Verona. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è in costante contatto col suo collega gialloblù Tony D'Amico e ha chiesto informazioni anche sulla situazione del giocatore albanese, che viene valutato non meno di 20 milioni di euro.



Non è da escludere che il Napoli, che ha già prenotato per la prossima estate Amrabat e Rrhamani per circa 30 milioni di euro, provi ad inserire anche il promettente calciatore albanese nel pacchetto e mettere le mani su uno dei più interessanti prospetti del campionato italiano. Inter, Juve e Lazio permettendo.