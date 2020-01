Sarà derby di Londra per Kalidou Koulibaly, almeno stando a quanto riporta il Sun. Il centrale del Napoli è infatti entrato nelle mire di Tottenham e Chelsea, pronti a sfidarsi a suon di milioni per strappare il senegalese al club partenopeo. L'offerta? Dall'Inghilterra sparano alto: 120 milioni di euro per accontentare De Laurentiis.