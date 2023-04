Raggiunto il traguardo storico dei quarti di finale, resta l'amaro in bocca per una semifinale che era sicuramente alla portata ma a festeggiare è il Milan, che dopo la vittoria a San Siro e il pareggio al Maradona elimina così gli azzurri.sia nel match d'andata che in quello di ritorno. Ghiotta chance sprecata a Milano dopo appena un minuto di gioco, due grandi giocate a Fuorigrotta ma senza trovare la porta nel momento decisivo e soprattutto- La stagione è stata veramente pazzesca fin qui,al suo primo anno con la maglia azzurra. Un impatto da urlo che lo ha visto diventare trascinatore del Napoli verso il probabile terzo scudetto e indossare l'etichetta di uno dei calciatori più talentuosi della Serie A. Così fa notizia chea cui bisogna aggiungere la grande difficoltà nel vincere i duelli contro Calabria tra campionato e Champions. Un mese deludente sotto il punto di vista personale e del collettivo, il momento dell'ex Dinamo Batumi è negativo.- Contro il Milan pesa quel rigore sbagliato e sa di aver gettato via un'opportunità molto grande. Così, realizzare che non ho saputo portarvi felicità. Farò il mio meglio per imparare dall'esperienza di oggi.e assolutamente grato per il vostro supporto che sento ogni secondo! Vi amo tutti e vi prometto che torneremo più forti!- Nel post partitain conferenza stampa, partendo da quando venivano fatti paragoni importanti: "Inizialmente ho tentato di prendere posizione. Mi è stato detto di tutto quindi mi sono dovuto accodare.". Dispiaciuto per l'enorme pressione che vive il calciatore, è consapevole però delle sue qualità e di quello che può portare al Napoli: "Il ragazzo merita, una persona sensibile, un giocatore con grandi numeri. Ci darà ancora la sua qualità per l'obiettivo che abbiamo davanti (lo scudetto, ndr). PerchéSpalletti, dunque, non ha dubbi sull'impatto che potrà dare da qui in avanti il calciatore e in cuor suo sa che si riprenderà presto.a Torino, può essere l'assist giusto per tornare a fare la differenza riprendendo in mano le redini di leader tecnico di questo Napoli.