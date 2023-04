: tiene in vita il Napoli parando il rigore di Giroud e salvando dopo pochi minuti sullo stesso centravanti francese.: costante spinta sulla destra che si concretizza con il rigore conquistato ma sbagliato da Kvaratskhelia. Un mezzo voto in meno perché Leao lo evita con troppa facilità sullo 0-1.: quando lotta di fisico si riesce anche a imporre su Giroud, ma nel momento in cui Leao lo punta va in netta difficoltà. Sull'1-0 rossonero, infatti, non riesce a tenere il portoghese (29' s.t.: mostra le sue qualità nel gioco aereo, ci mette anima e fisico nel finale per provare ad aiutare la squadra).: meglio rispetto al compagno di reparto, gioca d'esperienza e vince più duelli contro Giroud. Tuttavia, sul gol non riesce a tenere l'attaccante avversario.: il mese di aprile per lui è da dimenticare. Sia in campionato che in Champions, contro il Milan ha commesso tanti errori. Ultimo dei quali il fallo su Leao che genera il rigore (sbagliato) per i rossoneri. Subito dopo si fa male e lascia il campo (34' p.t.: meglio rispetto a Mario Rui in difesa, manca però la spinta, non accompagna Kvara come dovrebbe).: quaranta minuti di gran livello però manca un controllo semplice ed è pigro a recuperare sul gol di Giroud (18' s.t.: impatto nullo, non porta niente in più in nessuna delle due fasi).: riesce a venire fuori più volte e ad aprire il campo per dare sviluppo al gioco del Napoli, però non è abbastanza fluida la manovra.: qualche palleggio di qualità in mezzo al campo ma niente più, si perde (29' s.t.: ultimi quindici minuti buoni, trova anche il cross che diventa assist per il gol di Osimhen).: mezz'ora di buoni lampi, Theo Hernandez non ha avuto vita facile in fase difensiva. Poi l'infortunio alla caviglia che lo costringe al cambio (34': dopo soli tre minuti avrebbe potuto conquistare un rigore con Leao che fa fallo in area ma Marciniak non è dello stesso avviso. Qualche accelerazione dalla destra, sa rendersi insidioso).: ingabbiato dalla coppia Kjaer-Tomori, non tocca quasi mai palla per tutta la partita. Trova il gol al 93' con una bella girata di testa ma è troppo tardi: è l'uomo che ci prova di più, che crea occasioni partendo da sinistra. Due grandi giocate nella ripresa ma senza precisione sotto porta. Alla fine però è lui a sbagliare il rigore che avrebbe potuto raccontare un'altra partita.: con Kim e soprattutto Anguissa forse si sarebbe visto un altro Napoli. Fatto sta che il suo Napoli appare stanco e non morde con la solita ferocia. Chiude il percorso in Champions a testa alta, avendo comunque centrato il traguardo storico dei quarti di finale