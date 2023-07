Il Napoli sta vivendo una fase molto particolare sul mercato. Micheli ha già individuato diversi profili che potrebbero raccogliere l’eredità di Kim, trasferitosi al Bayern Monaco.che chiede una cifra superiore ai 30 milioni per il suo perno difensivo. Il piano B porta a Kilman ma dal Wolverhampton non sono arrivati segnali di apertura.Il direttore sportivo Meluso si guarda intorno con il chiaro obiettivo di accelerare le operazioni per regalare presto un nuovo difensore centrale al suo allenatore Garcia.. Più defilate al momento le candidature di Lacroix del Wolfsburg e Sutalo della Dinamo Zagabria. I tifosi azzurri sono in fermento e si aspettano un segnale dal Napoli a stretto giro di posta.