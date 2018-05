Secondo la Gazzetta dello Sport, si va disegnando un intreccio tra il Chelsea, il Napoli ed il futuro del rapporto tra De Laurentiis e Sarri: "De Laurentiis ha deciso di continuare a tenerlo a libro paga sino a fine contratto, nel 2020. A meno che il Chelsea non decida di pagare 8 milioni di euro per usufruire della clausola che scade a fine maggio. Ma c’è il tempo per chiudere la pratica a così stretto giro? Non è un mistero che al Chelsea piaccia Koulibaly, quotato sui 70 milioni. Nulla di più facile, allora, che nasca un mega-affare. In tal caso per dare il via libera all’allenatore e al difensore senegalese, il presidente del Napoli chiederebbe in cambio una settantina di milioni più quel David Luiz che evidentemente Ancelotti conosce molto bene. Per ora è solo una traccia, ma non va assolutamente presa sotto gamba. Forse è la strada migliore per ridare a Sarri un futuro"